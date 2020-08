Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Композитор Людвиг Йоранссон, создающий музыку к сериалу «Мандалорец» заявил, что сюжет второго сезона повернёт в неожиданном направлении. Об этом 12 августа сообщил портал Comicbook.

«Мы начали пару месяцев назад, и я очень взволнован, — сказал Йоранссон, — Джон (Фавро, создатель сериала — ИА REGNUM) переносит повествование в места, о существовании которых я не подозревал, и я думаю, что это так весело».

Напомним, выход первого эпизода продолжения «Мандалорца» запланирован на октябрь 2020 года. В июле 2020 года стало известно, что шоу было выдвинуто на телевизионную премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Читайте ранее в этом сюжете: В сериале The Last of Us будут шокирующие эпизоды, вырезанные из игры