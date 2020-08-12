Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM Фестиваль New York Comic Con пройдёт в 2020 году в онлайн-формате. Об этом 11 августа сообщил журнал Variety со ссылкой на организаторов.

Администрация фестиваля сообщила, что была вынуждена отказаться от проведения реального мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Она также объявила, что будет сотрудничать с YouTube в вопросе организации прямых транляций со стендов. Они будут проходить на официальном YouTube-канале New York Comic Con, желающие принять в участие в фестивале смогут общаться через чат.

Стоит отметить, что в 2020 году должен был состояться 15-й по счёту New York Comic Con. Онлайн-фестиваль пройдёт в период с 8 по 11 октября 2020 года.

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