Лос-Анджелес, США, , 07:47 — REGNUM Художник Джексон Касперз выложил в сеть концепт-арт, на котором актёр Юэль Киннаман показан в образе Крейвена-охотника из комикс-вселенной Marvel. Рисунок был опубликован 11 августа на его странице в Instagram.

Ранее в сети появилась информация, что Киннаман может сыграть этого суперзлодея в третьем фильме про Человека-паука. Пока нет сведений о том, насколько сам актёр заинтересован в получении этой роли.

https://www.instagram.com/p/CDwCoHep3XN/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что стало известно возможное название фильма «Человек-паук 3». Согласно информации, предоставленной инсайдером, фильм может получить подзаголовок «Тоска по дому» (Homesick).

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