Лос-Анджелес, США, , 07:36 — REGNUM Режиссёр Мартин Скорсезе заключил многолетнее соглашение с компанией Apple через свою продюсерскую фирму Sikelia Productions. Об этом 11 августа сообщил портал Deadline.

В рамках этого контракта Apple получит право проводить премьерные показы фильмов и сериалов, созданных Скорсезе, на своём потоковом сервисе Apple TV Plus. Первым совместным проектом режиссёра и компании станет фильм «Убийцы цветочной луны», который будет создан на основе одноимённой книги писателя Дэвида Гранна.

Главные роли в этой картине исполнят известные актёры Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Ранее Apple удалось приобрести права на производство фильма, бюджет которого составит $180 млн.

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