Лос-Анджелес, США, , 07:06 — REGNUM В сеть выложили трейлер нового фильма хоррор франшизы «Ужас Амитивилля». Ролик был опубликован 12 августа на YouTube-канале портала We Got This Covered.

Новая картина будет называться «Урожай Амитвилля», её премьера запланирована на 19 октября 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Сэди Кац («Поворот не туда 6: Последний курорт»), Пол Логан, Кайл Лоудер и Джули Энн Прескотт.

В качестве режиссёра и сценариста проекта выступил Томас Дж. Черчилль («Контрольная точка», «Ксенофобия», «Мистер тишина»). В рамках серии «Ужас Амитивилля» ранее было выпущено десять картин, оригинальный фильм в 1979 году снял режиссёр Стюарт Розенберг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии стартовала продажа билетов на фильм «Довод» Кристофера Нолана