Токио, , 06:20 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер финального фильма популярной аниме-франшизы «Гинтама». Ролик был опубликован 11 августа на японском YouTube-канале Warner Brothers.

Картина Gintama The Final была анонсирована летом 2019 года, после того, как мангака Хидэаки Сорати выпустил последний том одноимённой манги. Длительность ролика составляет около минуты, стоит отметить, что в нём присутствуют лишь статические изображения и рисунки из манги.

Первый эпизод комедийного аниме-сериала «Гинтама» вышел в эфир 4 апреля 2006 года. Оригинальная манга выходила в журнале Weekly Shonen Jump в период с 8 декабря 2003 года по 15 сентября 2018-го.

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