Лондон, , 05:44 — REGNUM В Великобритании официально стартовала продажа билетов на сеансы картины режиссёра Кристофера Нолана «Довод». Об этом 12 августа сообщил портал Deadline.

Ранее кинокомпания Warner Bros. объявила, что она откажется от глобальной премьеры фильма. Релиз «Довода» состоится 26 августа 2020 года в 70 странах мира, в том числе в России, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Испании и Великобритании. В США картину начнут показывать позже.

Стоит отметить, что ранее генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар опроверг слухи о том, что в США премьера «Довода» может пройти в цифровом формате в сети. Он добавил, что в рамках сотрудничества с Ноланом компания намерена показывать этот фильм в первую очередь в кинотеатрах.

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