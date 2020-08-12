Нью-Йорк, США, , 05:13 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus в сентябре 2020 года начнёт показывать новый сериал «Тегеран», выполненный в жанре шпионского триллера. Об этом 11 августа сообщил портал Digital Spy.

Одну из ролей в новом шоу исполнит актёр сериала Netflix «Родина» Шон Туб, сценарий для «Тегерана» написал Моше Зондер. Первые три эпизода появятся на Apple TV Plus 25 сентября 2020 года.

В центре повествования будет находится женщина, являющаяся агентом Моссада под прикрытием и выполняющая в Тегеране секретную миссию. Перед ней будет поставлена задача вывести из строя ПВО страны для того, чтобы Израиль смог нанести удар по иранскому ядерному реактору.

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