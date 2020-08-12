Нью-Йорк, США, , 04:52 — REGNUM Руби Роуз впервые подробно рассказала о том, почему она решила покинуть проект сериала «Бэтвумен». Интервью с ней было опубликовано 11 августа в журнале Entertainment Weekly.

Актриса сказала, что приняла такое решение в значительной степени из-за физического и эмоционального напряжения, проявившегося после несчастного случая, произошедшего с ней во время выполнения трюка на съемочной площадке. Роуз добавила, что играть ведущую роль в сериалах про супергероем и так достаточно непросто, однако в этом случае для неё всё было труднее ещё и потому, что она восстанавливалась после операции.

«Мне сделали операцию и через 10 дней я пошла на работу, что, возможно, было не самой лучшей идеей», — сказал Роуз. Актриса добавила, что она ценит тот опыт, который получила на съёмочной площадке «Бэтвуман» и заявила, что будет и дальше сниматься в сериалах после того, как полностью вылечится.

О своём решении покинуть проект «Бэтвуман» Руби Роуз сообщила 20 мая 2020 года. Тогда она заявила: причиной ухода стало то, что ей не понравилось проводить слишком много времени на съёмочной площадке.

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