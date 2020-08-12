Нью-Йорк, США, , 04:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть трейлер своего будущего фантастического сериала Away. Ролик был опубликован 11 августа на YouTube-канале компании.

Главную роль в шоу исполнит двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суэнк. Сюжет расскажет о жизни астронавтов, отправившихся в трёхлетнюю миссию на Марс. Название сериала можно перевести как «Далеко» или «Прочь». Netflix выложит шоу на свой сайт 4 сентября 2020 года.

Хилари Суэнк исполнит роль бывшего пилота ВМФ США Эммы Грин, являющейся главой международной группы автронавтов. В проекте также приняли участие Марк Иванир, Ато Эссонда, Рэй Пантаки и Моника Карнен. В качестве создателей Away выступают Эндрю Хиндеракер, Джейсон Катимс и Джессика Голдберг.

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