Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM В сеть утекла информация о возможном названии третьего сольного фильма Marvel про Человека-паука. Об этом 11 августа сообщил портал We Got This Covered.

По имеющейся информации, проект картины сейчас находится на этапе предварительного производства и студия сейчас строит декорации в Атланте (штат Джорджия, США).

Инсайдер Чарльз Мерфи сообщил, что проект проходит под рабочим названием Homesick, что можно перевести как «Тоска по дому». Издание отмечает, что пока он не может подтвердить достоверность этой информации, однако выбор подобного названия кажется вполне вероятным.

Ранее СМИ сообщили, что главным антагонистом в фильме «Человек-паук 3» может стать Крейвен-охотник. Инсайдеры отметили, что эту роль может исполнить актер Юэль Киннаман.

