Лос-Анджелес, США, , 01:22 — REGNUM Арт-директор проекта фильма «Дюна» Том Браун заявил, что, по его мнению, картину Дэни Вильнёва по уровню масштаба можно будет сравнить с «Властелиом колец» Питера Джексона. Об этом 11 августа сообщил портал We Got This Covered.

«И я твердо в это верю, — сказал Браун, — я думаю, что на самом деле она (картина — ИА REGNUM) будет на одном вровне с такими фильмами». Он также добавил: по его мнению, то, что делает Вильнёв можно будет назвать оригинальной версией истории, рассказанной писателем Фрэнком Гербертом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Тимоти Шаламе, который исполнит в «Дюне» роль Пола Атрейдеса, сообщил поклонникам, когда они могут ожидать выхода первого трейлера. Актёр намекнул, что ролик выйдет ещё до начала сентября 2020 года.

