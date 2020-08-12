12 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Алёшина, , 00:01 — REGNUM Самая первая станция московского метро — «Сокольники»

Станция метро «Сокольники» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция метро «Сокольники» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Сокольники» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Сокольники» была открыта 15 мая 1935 года. Именно она считается самой первой станцией Московского метрополитена. Над ее созданием трудились архитекторы И. Таранов и Н. Быкова, скульптор Н. Митковицер и инженер-конструктор В. Дмитриев. Тогда же, 15 мая 1935 года запустили первый пусковой участок линии метро «Сокольники» — «Парк культуры». Его длина составила 8,4 км. Участок «Сокольники — Парк культуры» сделали с ответвлением на «Охотный Ряд» — «Смоленская». Проект станции «Сокольники» был удостоен Гран-при на международной выставке в Париже в 1937 году. Название первой станции метро отсылает к историческому району Москвы «Сокольники», в котором она и находится.

Самая длинная ветка Московского метро — Арбатско-Покровская линия

Станция метро «Арбатская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция метро «Арбатская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Арбатская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Арбатско-Покровская линия включает в себя 22 станции. Время поездки по всей ветке от «Щёлковской» до «Пятницкого шоссе» составляет 65 минут. Именно Арбатско-Покровская линия стала самой длинной веткой Московского метрополитена в 2009 году. Произошло это благодаря постройке участка «Строгино» — «Митино». Длина Арбатско-Покровской линии составляет 45,1 км. До этого самой протяженной веткой считалась Серпуховско-Тимирязевская линия, длина которой — 41,2 км. Арбатско-Покровская линия проходит с востока на северо-запад через самый центр Москвы. На схемах она обозначена синим цветом и числом 3.

Самая глубокая станция Московского метро — «Парк Победы»

Станция метро «Парк Победы» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция метро «Парк Победы» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Парк Победы» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Парк Победы» была открыта 6 мая 2003 года в составе участка «Киевская» — «Парк Победы» на Арбатско-Покровской линии. Ее авторами являются архитекторы Н. Шумаков, Н. Шурыгина и художник З. Церетели. Созданием вестибюлей занимались архитекторы А. Орлов и А. Некрасов. Станция «Парк Победы» считается самой глубокой станцией Московского метрополитена, глубина заложения составляет 73 метра. Станция названа в честь «Парка Победы на Поклонной горе». Тема архитектуры и оформления станции «Парк Победы» — Великая Отечественная война и Отечественная война 1812 года.

Самая длинная станция Московского метро — «Воробьевы горы»

Станция метро «Воробьёвы горы» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Воробьёвы горы» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Воробьевы горы» была открыта 12 января 1959 года под первоначальным названием «Ленинские горы». Архитекторы станции: М. Бубнов, А. Маркелов, М. Марковский, А. Рыжков и Б. Тхор, инженеры-конструкторы: О. Сергеев, В. Жаркова и И. Жуков. Созданием вестибюлей занимались Н. Демчинский и И. Алёшина. В 1983 году «Воробьевы горы» были закрыты на реконструкцию, повторное открытие состоялось в 2002 году. Эта станция Московского метрополитена уникальна сразу по двум причинам. Длина платформы станции «Воробьевы горы» составляет 282 метра. Это дает ей титул самой протяженной станции Московского метрополитена. Помимо этого, «Воробьевы горы» являются первой в России станцией метро, которая расположена на мосту над рекой. Через прозрачные окна во всю длину посетителям открывается красивый панорамный вид на Москву-реку. Названа станция в честь исторического района «Воробьевы горы».

Станция Московского метро, переименованная четыре раза — «Охотный Ряд»

Станция метро «Охотный Ряд» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Охотный Ряд» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Охотный Ряд» считается одной из самых старых станций. Она была открыта 15 мая 1935 года в составе первого пускового участка из 13 станций — «Сокольники» — «Парк культуры» с ответвлением «Охотный Ряд» — «Смоленская». Станцию «Охотный Ряд» Московского метрополитена переименовывали больше всего — целых четыре раза. Первоначальное название «Охотный Ряд» отсылало к московским торговым рядам, которые находились рядом с Кремлем. Однако 25 ноября 1955 года станцию переименовали в «Имени Кагановича» в честь Лазаря Кагановича. Через два года вернули прежнее название, а 30 ноября 1961 года станцию вновь переименовали, на этот раз в «Проспект Маркса». Станция «Проспект Маркса» просуществовала 29 лет. Историческое название «Охотный Ряд» вернулось 5 ноября 1990 года.

Самый длинный перегон Московского метрополитена — «Крылатское» — «Строгино»

Вагон метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Станция метро «Строгино» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Крылатское» была открыта 31 декабря 1989 года. Через 19 лет, 7 января 2008 года была открыта станция «Строгино». Именно перегон между ними считается самым длинным в Московском метрополитене. Средним расстоянием между станциями в Московском метро считается 1800 метров. В то время как расстояние между станциями «Крылатское» и «Строгино» Арбатско-Покровской линии составляет целых 6625 метров. По времени это занимает семь минут. Примечательно, что Московский метрополитен посчитал длину перегона в попугаях, как в известном советском мультфильме «38 попугаев». Таким образом, получилось 33 125 крылатых.

Самая тихая станция Московского метрополитена — «Пражская»

Станция метро «Пражская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Пражская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии была построена при участии чехословацких архитекторов и инженеров. Открытие состоялось 6 ноября 1985 года. Примечательно, что почти одновременно в Праге была создана станция «Московская», которую потом переименовали в «Андел». Над созданием «Пражской» трудились архитекторы Е. Кыллар, З. Холупа, Е. Бржускова, В. Черемин и инженеры-конструкторы Я. Кроупа, Г. Романцев, Е. Купреенко. Они облицевали путевые стены станции в особый вид керамической плитки, которая содержит в себе многочисленные воздушные поры. Эти поры поглощают звук, что и делает «Пражскую» самой тихой станцией в Московском метрополитене.

В Московском метрополитене 44 станции — объекты культурного наследия

Станция метро «Киевская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Киевская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция метро «Маяковская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Маяковская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция метро «Комсомольская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Станция метро «Комсомольская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Московский метрополитен — это целая достопримечательность. По метрополитену Москвы устраивают целые экскурсии, а его архитектурой и оформлением восхищаются по всему миру. При строительстве столичного метро использовались больше двадцати видов мрамора, гранит, порфир, родонит и оникс. Станции Московского метрополитена украшены величественными колоннами, бронзовыми скульптурами, мозаичными панно, яркими картинами, красочными витражами и другими декорациями. Неудивительно, что 44 станции Московского метрополитена признаны объектами культурного наследия. Среди них в почетном списке: «Маяковская», «Киевская» (все линии), «Театральная», «Охотный Ряд», «Комсомольская» (кольцевая, радиальная), «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Площадь Революции», «Парк культуры» (кольцевая, радиальная), «Лубянка», «Красные ворота», «Бауманская», «Чистые пруды».

На путевых стенах станции «Кантемировская» название написано наклонным шрифтом

Станция метро «Кантемировская» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Кантемировская» Замоскворецкой линии была открыта 30 декабря 1984 года. Архитекторы станции: Р. Погребной, В. Филиппов, И. Плюхин. Вестибюли создавал Р. Погребной. Инженерами-конструкторами являются Е. Кобзева и А. Орлов. При оформлении авторы использовали военно-историческую тематику. «Кантемировская» примечательна тем, что на ее путевых стенах название написано не обычным шрифтом, который можно увидеть на всех остальных станциях метрополитена, а наклонным. «Кантемировская» считалась единственной станцией Московского метро, имеющей наклонный шрифт в названии до 2018 года. 30 августа 2018 года была открыта станция «Боровское шоссе», на путевых стенах которой название написано также по наклону.

На станции «Выставочная» есть Музей Московского метрополитена

Музей на станции метро «Выставочная» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Музей на станции метро «Выставочная» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM Музей на станции метро «Выставочная» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Станция «Выставочная» Филевской линии, выполненная в стиле хай-тек, была открыта 10 сентября 2005 года. На втором этаже станции проходят творческие мероприятия и фотовыставки, там же находится фотогалерея «Метро». Так «Выставочная» используется, помимо своего прямого назначения, в качестве культурной площадки. Кроме того, на станции есть Центр профориентации Московского метрополитена, который был открыт 15 мая 2015 года. В нем находится музей метро. В музее метро собрана огромная экспозиция, поделенная на части, которые посвящаются каждой из служб московского метро. Большинство экспонатов были взяты из коллекции Народного музея Московского метрополитена. В кинозале музея проходят показы исторических фильмов о метро. Каждый посетитель может ознакомиться с богатой историей и жизнью московского метро, посмотрев на экспозицию, поиграв в интерактивный тренажер и даже зайдя в смоделированную кабину машиниста. Музей работает каждый день с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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