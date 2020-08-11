Кострома, 11 августа 2020, 20:52 — REGNUM Костромичам на День города не покажут оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Нижегородского театра оперы и балета — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Из-за коронавирусных ограничений в программе праздничных мероприятий, запланированных на конец августа, произошёл ряд перестановок. Вместо спектакля с массовыми сценами на Сусанинской площади горожанам представят «нарезку» отрывков из ряда классических опер.

Сцена из оперы «Царская невеста»
Сцена из оперы «Царская невеста»
Operann.ru
«В Костроме 28 августа вместо оперы мы дадим гала-концерт «Русская национальная опера на Костромской земле». Зрители смогут увидеть яркие сцены сразу из нескольких великих русских опер, это и «Князь Игорь», и «Борис Годунов», «Евгений Онегин» и другие. Смена репертуара произошла из-за ограничений, которые накладывает Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса. Мы не можем проводить репетиций, которые нужны для подготовки больших сцен, так как в них задействовано большое количество артистов единовременно», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Нижегородского театра оперы и балета.

Днём города костромичи считают 8 августа, хотя по традиции праздник отмечают совместно с Днём области. В 2020 году основные торжества запланированы на 28, 29 и 30 августа. Вместе с этим в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом ожидается ужесточение ограничительных мер. Официальную информацию насчёт ограничений и возможного отказа от массовых мероприятий власти огласят в среду, 12 августа.

Отметим, что в Костроме уже отменён международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья». Экономический форум, предваряющий празднование Дня города, пройдёт в онлайн-формате, а проведение международного ювелирного форума «Золотое кольцо России» остаётся под вопросом.

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