Кострома, , 20:52 — REGNUM Костромичам на День города не покажут оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Нижегородского театра оперы и балета — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Из-за коронавирусных ограничений в программе праздничных мероприятий, запланированных на конец августа, произошёл ряд перестановок. Вместо спектакля с массовыми сценами на Сусанинской площади горожанам представят «нарезку» отрывков из ряда классических опер.

Сцена из оперы «Царская невеста» Operann.ru

«В Костроме 28 августа вместо оперы мы дадим гала-концерт «Русская национальная опера на Костромской земле». Зрители смогут увидеть яркие сцены сразу из нескольких великих русских опер, это и «Князь Игорь», и «Борис Годунов», «Евгений Онегин» и другие. Смена репертуара произошла из-за ограничений, которые накладывает Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса. Мы не можем проводить репетиций, которые нужны для подготовки больших сцен, так как в них задействовано большое количество артистов единовременно», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Нижегородского театра оперы и балета.

Днём города костромичи считают 8 августа, хотя по традиции праздник отмечают совместно с Днём области. В 2020 году основные торжества запланированы на 28, 29 и 30 августа. Вместе с этим в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом ожидается ужесточение ограничительных мер. Официальную информацию насчёт ограничений и возможного отказа от массовых мероприятий власти огласят в среду, 12 августа.

Отметим, что в Костроме уже отменён международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья». Экономический форум, предваряющий празднование Дня города, пройдёт в онлайн-формате, а проведение международного ювелирного форума «Золотое кольцо России» остаётся под вопросом.

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