Лос-Анджелес, США, , 17:22 — REGNUM Зак Эфрон хочет исполнить одну из главных ролей в ремейке фильма «Трое мужчин и младенец». Об этом 10 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ремейк картины 1987 года выйдет на сервисе Disney Plus, минуя кинотеатры. Продюсером фильма выступит Гордон Грэй («Новичок»).

Напомним, главные роли в оригинальном фильме «Трое мужчин и младенец» исполнили Том Селлек, Стивен Гуттенберг и Тед Дэнсон. Картина, в свою очередь, является ремейком французской комедии «Трое мужчин и младенец в люльке».

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