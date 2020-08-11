Симферополь, , 15:00 — REGNUM XVIII международный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму состоится с 21 по 23 августа. Изменения, разрешающие проведение фестиваля, внёс в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» 11 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

Саксофонист Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этим же документом в Крыму разрешено проведение 25 августа фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки RapKoktebel и со 2 по 6 сентября фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ».

Также глава Крыма разрешил в регионе проведение «культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов» и соревнований по игровым видам спорта на открытом воздухе в присутствии зрителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения. Изменениями разрешено выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО — без зрителей, а также проведение собраний (конференций).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтверждено 40 случаев заражения, всего за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердили у 1557 человек, 17 умерли, 1060 выздоровели.