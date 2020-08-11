Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 18:15 — REGNUM С 4 по 6 сентября 2020 года в арт-парке «Никола-Ленивец» состоится 15-й фестиваль лэнд-арта «Архстояние», сообщили корреспонденту ИА REGNUM Агентстве по развитию туризма Калужской области.

В арт-парке «Никола-Ленивец» состоится 15-й фестиваль лэнд-арта «Архстояние» Фото Олеси Ковалёвой ©Агентстве по развитию туризма Калужской области

Тема юбилейного фестиваля «Архстояние» — «Лень». По замыслу организаторов, участники фестиваля должны в формате арт-резиденции исследовать лень как двигатель развития мировой культуры. Через новые объекты, перформансы и музыку гости фестиваля должны ответить на вопрос, как правильно лениться на территории арт-парка Никола-Ленивец, ведь обойти это место — вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Участниками фестиваля станут художники Игорь Шелковский, Иван Горшков, Алексей Лука, авторы арт-резиденции 2019/2020 годов и другие. Куратором фестиваля объявлен Антон Кочуркин. Для «Архстояния» в 2020 году подготовлена презентация новых архитектурных объектов, а также лекторий.

Напомним, арт-парк «Никола-Ленивец» образован в 2000 году по инициативе художника Николая Полисского. На площади 650 га представлена коллекция архитектурных и художественных объектов, проходят фестивали «Архстояние», «Детское Архстояние». Первый фестиваль «Архстояние» прошёл в Калужской области в 2006 году и собрал 500 человек. К каждому фестивалю специально приглашённые архитекторы создавали из природных материалов арт-объекты, многие из которых впоследствии составили коллекцию парка. Всего за историю фестиваля на территории Никола-Ленивца был возведен 101 арт-объект, участие приняли более 150 авторов из России, Франции, Нидерландов и других стран. Территория Никола-Ленивца расположена в границах Национального парка «Угра» и является особо охраняемой природной территорией.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой стартовал фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»