Москва, , 11:10 — REGNUM Первый канал намерен отреставрировать и показать 15 августа последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», запись которого считалась утраченной. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Это практически неизвестный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной. Однако нам все же удалось ее найти», — цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.

Он уточнил, что видеозапись «не лучшего качества», и специалисты занимаются реставрацией записи, чтобы 15 августа продемонстрировать её в эфире.

Последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» состоялся 24 июня 1990 года — незадолго до гибели музыканта в ДТП.