Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Театры, концертные залы и, возможно, кинотеатры вновь заработают в Новосибирской области с 1 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

«С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и скорее всего кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос, - цитирует «Континент Сибирь» министра. — Пока нам придётся работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление — семья имеет право посетить театр без социальной дистанции».

Вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться на заседании оперативного штаба в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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