Нью-Йорк, США, , 10:11 — REGNUM Канадский актёр Шон Эшмор («Люди Икс») исполнит одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Пацаны». Об этом 10 августа сообщил портал TV Line.

Во втором сезоне Эшмору достанется роль Фонарщика — опытного супергероя и бывшего члена Семёрки. Сообщается, что его персонаж умеет управлять огнём.

Напомним, премьера второго сезона «Пацанов» ожидается 4 сентября 2020 года. Все эпизоды будут доступны на сервисе Amazon Prime Video.

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