Токио, , 09:30 — REGNUM Создатели популярного аниме-сериала «Обещанный Неверленд» («Обещанная Страна Грёз», The Promised Neverland) подтвердили информацию о сроках премьеры второго сезона. Об этом 10 августа сообщил портал Comicbook.

Ранее СМИ сообщили, что поклонники шоу смогут увидеть его продолжение не ранее 2021 года. Сейчас администрация официального Twitter-аккаунт проекта опубликовала пост с изображением Эммы (одиннадцатилетняя девочка, один из персонажей сериала) и сообщила, что первый эпизод второго сезона шоу выйдет в январе 2021 года.

https://twitter.com/AIR_News01/status/1292999670210281472

Автором оригинальной одноимённой манги, на основе которой создаётся сериал, является Каиу Сираи, в качестве иллюстратора выступила Посука Дэмидзу. Первый сезон аниме-шоу показывали в период с января по март 2019 года в программном блоке noitaminA японского телеканала Fuji Television.

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