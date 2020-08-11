Самара, , 09:18 — REGNUM Театральный сезон в Самарской области стартует в сентябре. Об этом 10 августа сообщает департамент информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Отмечается, что в театрах уже проходят репетиции. Первые спектакли в Самарском академическом театре оперы и балета запланированы на 5 сентября текущего года. Предполагается, что театр драмы откроет свои двери с 3 сентября, а Самарская филармония — с 11 сентября.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что очень важно при этом обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

По словам министра культуры Самарской области Бориса Илларионова, для посещения театров и концертных залов выработаны соответствующие правила. Так, наполнение залов возможно не более чем наполовину, при этом зрителям необходимо соблюдать рекомендуемую дистанцию.

Глава области дал поручение в августе провести пробные спектакли, на которых нужно отработать процесс прихода и рассадки посетителей, чтобы в начале сезона избежать сложностей организационного характера.