Ханты-Мансийск, , 08:56 — REGNUM В Югре возрождают хантыйскую игру «топис», которая похожа на шахматы. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Топис — это традиционная игра народа ханты. За её основу взяты шахматы, адаптированные под охотничьи традиции народов Севера.

О тописе известно с 1837 года. Учёные считают, что ханты переняли игру в шахматы у русских поселенцев, создав свои правила. В топис необходимо преследовать противника, ослабить его фигуры и загнать в угол.

По инициативе югорского отделения ассамблеи народов России было принято решение выявить, описать и восстановить топис. Сейчас восстановлен один из шести вариантов игры. Научно-исследовательская работа продолжается.

В декабре 2019 года состоялся мастер-класс по топис с участием воспитанников Югорской шахматной академии. Осенью 2020 года года в Югре состоится очередной турнир по хантыйским шахматам.