Лос-Анджелес, США, , 08:25 — REGNUM Создатели сериала Marvel «Агенты «Щ.И.Т.» выложили в сеть трейлер его финального эпизода. Видео было опубликовано 10 августа на портале Comicbook.

В ролике поклонники могут видеть несколько экшен-сцен. Последнюю серию шоу телеканал ABC покажет 12 августа 2020 года. Стоит отметить, что она будет состоять из двух частей.

https://twitter.com/AgentsofSHIELD/status/1292491946636738560

Первый эпизод шоу «Агенты «Щ.И.Т.» вышел в эфир 24 сентября 2013 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что будущие сериалы Marvel могут ввести в киновселенную студии персонажей из этого сериала.

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