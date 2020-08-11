Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Руководство компаний DC Entertainment и WarnerMedia сократило треть сотрудников редакции издательства DC Comics за две недели до старта мероприятия DC FanDome. Об этом 11 августа сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что ни DC, ни WarnerMedia не делали официальных заявлений по этому поводу, однако многие инсайдеры выложили информацию в соцсети, выразив поддержку коллегам, которые остались без работы.

Пока нет точного списка уволенных сотрудников, однако согласно сообщениям под сокращение попали такие высокопоставленные руководители DC Comics, как главный редактор Боб Харрас, старший редактор историй Брайан Каннингем, исполнительный редактор Марк Дойл и вице-президенты Хэнк Каналц, Джона Вейланд и Бобби Чейз.

Ранее редакция журнала Variety сообщила, что под сокращения могут попасть 650 сотрудников Warner Bros. и до 175 сотрудников HBO. Издание предположило, что подобное решение является инициативой компании AT&T, которая в 2018 году купила WarnerMedia за $85 млрд.

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