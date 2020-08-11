Токио, , 07:14 — REGNUM Композиторы Хироюки Савано и Кохта Ямамото, создающие саундтрек четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов», выложили в сеть фотографию со своего рабочего места. Они опубликовали изображение 9 августа на своих Twitter-страницах.

Они ничего не сообщили о том, как далеко продвинулись в этой работе, однако издание Comicbook отметило, что сам факт подобной публикации — это хороший знак, подтверждающий, что проект сериала движется вперёд. На фото запечатлён один из композиторов, сидящий за большим микшерским пультом.

https://twitter.com/sawano_nZk/status/1292503507166142464

Пока неизвестно, когда именно выйдет в эфир четвёртый и финальный сезон «Атаки титанов». Ранее некоторые инсайдеры сообщали, что это может произойти осенью 2020 года, однако другие отмечали, что релиз может быть отложен на 2021 год.

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