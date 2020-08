Лос-Анджелес, США, , 05:56 — REGNUM «Звёздные войны» заняли последнее место в топ-10 самых лучших франшиз в истории кинематографа, который составил популярный сайт Rotten Tomatoes. Об этом 11 августа сообщил портал We Got This Covered.

Отмечается, что общий рейтинг «Звёздных войн» является низким из-за таких картин, как «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и полнометражного анимационного фильма «Звёздные войны: Войны клонов».

Администрация Rotten Tomatoes пояснила, что «Звёздные войны» не попали даже в топ-30 лучших франшиз ни по показателю средних оценок критиков, ни по показателю оценки аудитории, а в топ-10 им удалось войти только благодаря высокому значению показателя кассовых сборов.

Сейчас на Rotten Tomatoes самые низкие показатели имеет фильм «Войны клонов», критики дали ему оценку 18%, а пользователи — 38%. Финальный фильм саги «Скайуокер. Восход» имеет оценки 51% и 86% соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Кикуджиро» Такеши Китано готовится к премьере в китайском прокате