Пекин, , 05:26 — REGNUM Обласканная критиками японская комедия 1999 года «Кикуджиро» готовится дебютировать в японском прокате этим летом, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Точная дата запуска в прокат фильма пока не названа. Это будет первый раз, когда высоко оцененный фильм, который может похвастаться 8,8 баллами из 10 на китайской обзорной платформе Douban, попадет на большой экран на материковой части Китая.

Фильм «Кикуджиро» именитого японского режиссера Такеши Китано расскажет историю о молодом мальчике, который остался отправился на поиски заблудшей матери. Вскоре он находит друга и защитника в великовозрастном хулигане. На пути их ждут неожиданные приключения.