Лос-Анджелес, США, , 04:50 — REGNUM Disney произведёт ребрендинг телестудий, которые она ранее купила у компании Fox. Об этом 11 августа сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что из их названий будет убрано слово Fox. Таким образом, после ребрендинга телестудия 20th Century Fox Television будет называться 20th Television, а Fox 21 Television Studios получит называние Touchstone Television. Отмечается, что руководство компаний останется прежним.

Стоит отметить, что в январе 2020 года Disney так же поступила с названиями киностудий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures. Компания поглотила Fox в 2019 году, стоимость сделки составила $71,3 млрд.