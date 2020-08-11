Лос-Анджелес, США, , 01:21 — REGNUM Тимоти Шаламе намекнул поклонникам, когда они смогут увидеть первый трейлер будущего фильма «Дюна» по роману писателя Фрэнка Герберта. Об этом 10 августа сообщил портал Comicbook.

Когда пользователь Twitter задал актёру соответствующий вопрос, Шаламе написал в ответ, что ролик выйдет до начала сентября 2020 года. При этом он добавил в сообщение смайлик, дающий понять, что актёр не может выдать больше информации.

https://twitter.com/evak90s/status/1291860864702779392

Ожидается, что премьера новой экранизации «Дюны», которую снимает режиссёр Дэни Вильнёв, состоится 17 декабря 2020 года. Кроме Тимати Шаломе в проекте участвуют такие известные фигуры, как Джейсон Момоа, Джош Бролин, Оскар Айзек, Хавьер Бардем,Дэйв Батиста, Зендая и другие.

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