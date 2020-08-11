Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM В июле 2020 года фильм-мюзикл «Гамильтон» потокового сервиса Disney Plus обошел по одному из показателей популярности все картины и шоу Netflix. Об этом 10 августа сообщил журнал Variety.

Согласно опросам, проведённым среди пользователей онлайн-кинотеатров, в первые выходные после премьеры «Гамильтон» посмотрели рекордные 37% зрителей. При этом самым просматриваемым продуктом Netflix стало документальное шоу «Неразгаданные тайны» (Unsolved Mysteries), его посмотрели 13,7% человек.

Сегодня аудитория Disney Plus составляет 60,5 млн пользователей, с февраля 2020 года сервису удалось более чем вдвое увеличить базу подписчиов. По состоянию на апрель 2020 года на Netflix было подписано 183 млн человек.

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