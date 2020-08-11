Токио, , 00:48 — REGNUM Автор Bleach Тайто Кубо подтвердил дату выхода первой главы манга-сериала «Сжечь ведьму» (Burn the Witch). Об этом 10 августа сообщила его официальная Twitter-страница.

Новая работа мангаки поступит в продажу в Японии 24 августа 2020 года. В этот же день «Сжечь ведьму» на английском языке начнёт продавать в США издательская компания Viz Media. Стоит отметить, что первая глава будет состоять лишь из 57 страниц и поклонники Кубо пока смогут ознакомиться лишь с четырьмя короткими рассказами.

https://twitter.com/tite_official/status/1292838231403196416

Ваншот (самостоятельный комикс с собственной историей, не связанной с другими работами автора) «Сжечь ведьму» Тайто Кубо выпустил в 2018 году. В конце этого выпуска он дал понять поклонникам, что действие манги происходит в той же вселенной, что и Bleach, выяснилось, что главные героини Ноэль и Нини работают в другом отделении Общества душ.

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