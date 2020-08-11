Тегеран, , 07:37 — REGNUM 10 августа посол Ирана в Сараево Махмуд Хейдари и генеральный директор боснийской организации BHRT (радио и телевидение Боснии и Герцеговины) Бельмин Карамедович призвали к сотрудничеству в области радио-телевещания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о хороших отношениях между посольством Ирана и организацией радио и телевещания Боснии и Герцеговины, а также некоторыми местными новостными каналами, Хейдари выразил надежду на расширение деятельности путем пересмотра меморандума о взаимопонимании о дружественном сотрудничестве между двумя странами.

Тем временем Карамедович выразил удовлетворение предложением иранского чиновника. Он высоко оценил поддержку правительства и народа Ирана боснийцам и подчеркнул важность укрепления культурных связей и увеличения обменов знаниями и информацией среди средств массовой информации (СМИ).