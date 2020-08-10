Екатеринбург, , 21:13 — REGNUM В Екатеринбурге демонтировали скандальный арт-объект с гербовыми животными города. Об этом сообщают очевидцы.

Как передаёт портал «Е1», 10 августа 2020 года на одной из центральных улиц Екатеринбурга появился красный плакат, на котором говорилось об убийстве царя и сносе заборов (с намёком на протесты против храма Святой Екатерины в мае 2019 года и расстрел императора Николая II вместе с его семьей). Также на рисунке были изображены медведь и соболь — гербовые животные Екатеринбурга.

Объект не провисел и сутки — через несколько часов плакат исчез.

В городе проходит фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», но связана ли его работа с мероприятием, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге демонтировали скамейку, напоминающую сваленный забор. Объект тоже отсылал к протестам против храма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге снесли арт-объект, посвященный протестам в сквере