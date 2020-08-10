Нью-Йорк, США, , 16:38 — REGNUM Премьера кинокомикса «Новые мутанты» в России состоится 10 сентября 2020 года. Об этом 10 августа сообщает «Игромания».

Изначально «Новые мутанты» должны были появиться на больших экранах ещё в 2018 году, однако по разным причинам премьеру постоянно переносили. В США фильм выйдет 28 августа 2020 года.

Напомним, «Новые мутанты» — это фильм, основанный на одноимённой серии комиксов от издательства Marvel. Главные роли в картине исполнят Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Чарли Хитон и др.

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