Лондон, , 16:34 — REGNUM Британскому актёру Роберту Паттинсону пришлось соврать Кристоферу Нолану, чтобы попасть на пробы нового фильма о Бэтмене. Об этом 10 августа сообщает «Мир Фантастики».

Актёр хотел попасть на пробы «Бэтмена» во время съёмок «Довода» от Кристофера Нолана. Из-за того, что вся информация о новом кинокомиксе хранилась в секрете, Паттинсону пришлось соврать режиссёру о том, куда именно он направляется.

По словам актёра, Нолан моментально «раскрыл» его. Напомним, съёмки «Бэтмена» всё ещё идут, а премьера картины ожидается в октябре 2021 года.

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