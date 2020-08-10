Лондон, , 14:43 — REGNUM Британский актёр Кристофер Экклстон вернётся к роли Доктора Кто в новом аудио-сериале. Об этом 9 августа сообщило издание Variety.

Аудио-сериал с Экклстоном в главной роли будет состоять из 12 эпизодов. Премьера первого из них намечена на 2021 год.

Напомним, Кристофер Экклстон сыграл Девятого Доктора в популярном британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Первый эпизод шоу с его участием вышел в 2005 году.

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