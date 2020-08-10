Москва, , 11:23 — REGNUM Сегодня, 10 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, режиссёра и сценариста Вениамина Смехова с 80-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил щедрый и самобытный талант актёра, покоривший сердца зрителей разных поколений.

«Ваш многогранный творческий путь служит примером высочайшего профессионализма, мастерства и верности призванию», — подчеркнул Путин и пожелал Смехову здоровья и. вдохновения.

Справка ИА REGNUM:

Вениамин Смехов родился 10 августа 1940 года. На его счету 87 работ в 80 кино — и театральных проектах. Играл в Театре на Таганке и в «Современнике».

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