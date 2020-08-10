Чебоксары, , 08:49 — REGNUM В Чувашии победители республиканских профессиональных педагогических конкурсов получили поощрения из регионального бюджета. Размер премий составил от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2020 году на поощрение лучших педагогов выделено 400 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей получили три человека. Это педагог Цивильской школы № 1 им. М. В. Силантьева Надежда Павлова, ставшая лучшим в Чувашии педагогом-психологом, сотрудник Шихазанской имени М. Сеспеля Канашского района Лариса Данилова, победившая в конкурсе «Социальный педагог года Чувашии», а также учитель Батыревской школы № 1 Алевтина Михайлова, признанная «Самым классным классным».

100 тыс. рублей получит воспитатель чебоксарского детсада № 106 «Кораблик» комбинированного вида Марина Васильева, которая стала «Воспитателем года Чувашии».

Самый большой размер премии предусмотрен для победителя конкурса «Учитель года Чувашии» — 150 тыс. рублей. В этом году данный титул получил учитель истории школы № 45 города Чебоксары Александр Григорьев.

Отметим, что средства на поощрение лучших педагогов предусмотрены в рамках указа «О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике».