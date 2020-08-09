Тобольск, Тюменская область, , 21:44 — REGNUM В Тюменской области на территории памятника архитектуры XVII века — Тобольского Кремля — продолжаются ремонтные работы, завершение которых ожидается осенью 2020 года. Об этом сообщается на сайте Тобольского музея-заповедника.

Фасады зданий Тобольского кремля приводятся в порядок Тобольский музей-заповедник

Восстанавливается фасад зданий Тобольского кремля, ремонт водоотводов и наружного освещения. Проводится благоустройство пешеходных зон и смотровых площадок, станет доступен спуск по главной пешеходной дороге, соединяющей Нижний и Верхний посады.

В настоящее время для туристов доступна смотровая площадка с ротондой за Тюремным замком и сад Ермака.