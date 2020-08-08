Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Гильермо дель Торо планирует выпустить полнометражный мультфильм, который завершит сюжетную линию анимационной франшизы «Истории Аркадии». Об этом 7 августа сообщило издание Etertainment Weekly.

Картина будет называться «Охотники на троллей: Восстание титанов», её премьера состоится на Netflix в 2021 году. В ней персонажи всех шоу, из которых состоят «Истории Аркадии», объединятся, чтобы противостоять вселенскому злу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на Netflix состоялась премьера анимационного сериала «Волшебники». По изначальной задумке, он должен был завершить сюжетную линию трилогии «Истории Аркадии».

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