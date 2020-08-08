Нью-Йорк, США, , 06:52 — REGNUM Вручение наград музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) 2020 будет проходить на улице в связи с карантинными ограничениями, действующими в городе Нью-Йорк (США). Об этом 7 августа сообщает издание Deadline.

«Выступления на открытом воздухе с ограниченной аудиторией или без нее будут более осуществимы и безопасны, чем мероприятия в помещении», — говорится в заявлении организаторов.

Традиционно церемония проходит на закрытой арене Barclays Center в Бруклине. В этом году Нью-Йорк стал одним из крупнейших центров распространение коронавируса в мире, поэтому формат мероприятия решили изменить. Премия MTV Video Music Awards 2020 будет вручаться 30 августа.

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