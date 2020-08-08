Тегеран, , 08:20 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Предел» режиссера Джавада Дараея примет участие в двух международных кинофестивалях в Германии и Финляндии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 августа.

«Предел» выйдет на экраны 16-го Международного фестиваля короткометражных фильмов Detmold в Германии и 5-го скандинавского Международного кинофестиваля (SCIFF) в Финляндии.

Короткометражный фильм Джавада Дараи является уникальным в своём роде, так как использует новые метафоры, чтобы изобразить трудности для людей с ограниченными возможностями. Это 8-минутное повествование о жизни человека в тихом районе, который просит помощи у местных жителей, пока один человек внезапно не входит в его дом.

Ранее иранский фильм завоевал награду за лучший фильм на втором кинофестивале Вудбери в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Мероприятие проходило с 6 по 8 марта 2020 года.