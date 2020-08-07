Нью-Йорк, США, , 16:23 — REGNUM Сегодня, 7 августа, состоялась премьера мультсериала «Волшебники» на Netflix. Об этом сообщается на главной странице сервиса.

«Волшебники» — это новый анимационный сериал от Гильермо дель Торо. Шоу является заключительной частью трилогии «Истории Аркадии».

Напомним, «Истории Аркадии» — это анимационная вселенная, состоящая из нескольких проектов Гильермо дель Торо. В частности, в неё входят сериалы «Охотники на троллей» и «Трое с небес».

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