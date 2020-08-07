Лос-Анджелес, США, , 16:14 — REGNUM Глава студии Lionsgate Джон Фельтхаймер подтвердил, что в разработке находится пятая часть кинофраншизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Об этом 6 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Работа над сценариями четвёртой и пятой части ведётся параллельно, а съёмки картин будут идти одна за другой. Премьера «Джона Уика 4» намечена на 2022 год.

Напомним, «Джон Уик» — это серия боевиков про бывшего наёмного убийцу. Премьера первой части состоялась в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Дженнифер Грей сыграет главную роль в сиквеле «Грязных танцев»