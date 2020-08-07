Лос-Анджелес, США, , 15:59 — REGNUM Студия Lionsgate работает над сиквелом фильма «Грязные танцы». Об этом 6 августа сообщило издание Deadline.

Главную роль в картине вновь исполнит Дженнифер Грей, она же выступит и продюсером проекта. Режиссёром фильма был назначен Джонатан Левин («Тепло наших тел»).

Напомним. фильм «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях вышел в 1987 году. В 2004 году картина получила продолжение с подзаголовком «Гаванские ночи».

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