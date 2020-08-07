Нью-Йорк, США, , 15:51 — REGNUM В сети появился новый отрывок из второго сезона сериала «Пацаны». Его опубликовали 6 августа на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В ролике показано, как Подводный просит прощения у Старлайт и пытается снова стать частью Семёрки. Напомним, премьера второго сезона ожидается 4 сентября 2020 года.

«Пацаны» — это супергеройский сериал, снятый по мотивам одноимённого комикса Гарта Эннисаи Дарика Робертсона. Премьера первого сезона состоялась на Amazon Prive Video в 2019 году.

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