Астрахань, , 15:50 — REGNUM В Астрахани рассказали о сроках восстановления сгоревшего в декабре 2016 года кинотеатра «Октябрь». В рамках национального проекта «Культура» объект обновят к 2023 году.

Предполагается, что в здании кинотеатра восстановят зимний сад, создадут выставочное пространство и зоны для проведения концертов и творческих вечеров. После восстановительных работ киноконцертный зал сможет принять почти 1 тыс. зрителей, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что восстановительные работы на одной из главных достопримечательностей города планировалось начать весной 2017 года. Ранее проект предполагал создание мультимедийной площадки, детского кафе, филиала Астраханского школьного технопарка, экологического центра, шахматной академии.

Как сообщало ИА REGNUM, здание недействующего кинотеатра «Октябрь» в центре Астрахани было практически уничтожено пожаром, который вспыхнул ночью 26 декабря 2016 года. Возгорание тушили более пяти часов. Установлено, что пожар произошёл из-за короткого замыкания проводки в малом зале, где находилось звукозаписывающее оборудование.

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