Новосибирск, , 14:12 — REGNUM Новым директором Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» вновь стала Татьяна Людмилина. Об этом сегодня, 7 августа, сообщило министерство Новосибирской области.

Новосибирский театр «Глобус» (сс) BohunkaNika

«Татьяна Николаевна Людмилина — заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Стаж работы в сфере культуры составляет более 25 лет», — говорится на сайте регионального минкультуры.

Напомним, Татьяна Людмилина в 2002 году возглавила «Глобус». В 2014 году была назначена директором новосибирской филармонии, но в 2016 году её отправили в отставку.

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