Мосальск, Калужская область, , 13:03 — REGNUM Церемония открытия виртуального концертного зала состоялась в районном Доме культуры Мосальска Калужской области. По итогам конкурса по созданию Всероссийских виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура» районный дом культуры стал обладателем гранта, что позволило приобрести новое техническое и технологическое оборудование. Об этом 7 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры области.

Открытие виртуального концертного зала в районном Доме культуры Мосальска Admoblkaluga.ru

Торжество совпало со значимой для мосальчан датой — 110-летием уроженца Мосальского района, советского композитора, народного артиста РСФСР Николая Будашкина. Перед началом церемонии был показан документальный фильм о композиторе. Затем в виртуальном концертном зале состоялась видеотрансляция концерта национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Мультимедийное оборудование появились в 2019 году в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, домах культуры города Медыни и посёлка Середейск Сухиничского района, музее-заповеднике «Полотняный Завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках Жиздринского и Жуковского районов, сообщили в калужском региональном минкульте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области появится восемь виртуальных концертных залов